Goriško gospodarstvo je lani cvetelo Primorske novice Gospodarske družbe goriške regije so lani bistveno izboljšale rezultat poslovanja. Kar 48 družb je doseglo čisti dobiček nad milijon evrov. Neto čisti dobiček gospodarstva je znašal 275 milijonov evrov in je po rasti precej nad državnim povprečjem. K temu je veliko prispevalo gospodarstvo v Občini Ajdovščina, ki je paradni konj tudi na področju zaposlovanja in dodane vrednosti.

