Nekdanjega moldavskega predsednika prijeli zaradi izdaje in korupcije Dnevnik Nekdanji proruski predsednik Moldavije Igor Dodon je v policijskem pridržanju zaradi suma izdaje in korupcije, je danes sporočilo državno tožilstvo te države, v kateri se trenja med proruskimi in prozahodnimi silami zaradi vojne v Ukrajini

Sorodno





























































Oglasi