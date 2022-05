Ruske ladje za prevoz razsutega tovora so naložene z ukradenim ukrajinskim žitom Nova24TV Novi satelitski posnetki podjetja Maxar Technologies so ujeli proces nakladanja žita, ukradenega v Ukrajini, na ruske ladje v okupiranem Sevastopolu, poroča ameriški CNN. Na slikah sta ladji “Matros Pozinič” in “Matros Koška”. Privezani sta ob nečem, kar je videti kot silos za žito. Vidite lahko tudi, kako se žito s traku vlije v odprta skladišča ladij. Preberite tudi: Ruski režim vse bolj nagn

Sorodno







Oglasi