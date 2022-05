Začetek splošne in poklicne mature 2022 Vlada RS V soboto, 28. maja 2022, se bo na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah začel osrednji del letošnje mature – spomladanski izpitni rok splošne in poklicne mature. Kandidati bodo na ta dan opravljali pisni izpit iz angleščine.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Tanja Fajon

Luka Mesec

Borut Pahor