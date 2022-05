Začenja se spomladanski rok splošne in poklicne mature SiOL.net Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se danes s pisnim izpitom iz angleščine začenja osrednji del spomladanskega roka splošne in poklicne mature. Na splošno maturo se je prvič prijavilo 6114 kandidatov, na poklicno pa 9497. Rezultati splošne mature bodo znani 11. julija, poklicne pa 6. julija.

