Pisanje mature znova brez covidnih ukrepov: razredi polni, maske preteklost 24ur.com S pisnim izpitom iz angleščine se je začel osrednji del spomladanskega roka mature. Na poklicno in splošno maturo se je skupaj prijavilo več kot 15 tisoč kandidatov. Izpitno obdobje se bo končalo čez slab mesec z ustnimi izpiti, kako uspešni so bili, pa bodo maturanti izvedeli šele julija. Tokrat je matura po dveh letih spet potekala brez mask in drugih proticovidnih ukrepov. Ravnatelji pa ne pri...

Sorodno













Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Matej Arčon

Matjaž Han

Robert Golob

Aleksander Jevšek

Tamara Zidanšek