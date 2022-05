Kot prva bosta pristojna odbora ob 9. uri zaslišala Matjaža Hana in Mateja Arčona RTV Slovenija Z današnjim zaslišanjem petih kandidatov za ministre se začenja nova faza oblikovanja 15. slovenske vlade. Pred matičnimi odbori bodo kandidati za ministre za gospodarstvo, Slovence v zamejstvu in po svetu, kohezijo, izobraževanje in digitalno preobrazbo.

