Velik prijatelj Slovenije in še boljši prijatelj Gorana Dragića je naredil nekaj neverjetnega (video) Ekipa Košarkarji Miamija so na šesti tekmi finala vzhodne konference lige NBA v Bostonu ugnali domače Celtics s 111:103 in izsilili sedmo odločilno tekmo na domačem parketu.



Več na Ekipa24.si

Sorodno















Oglasi