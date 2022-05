V Sloveniji so včeraj ob 641 PCR testiranjih in 3811 hitrih antigenskih testih potrdili 260 okužb z novim koronavirusom, kar je 34 okužb manj kot dan prej in 127 manj kot prejšnji petek.Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji trenutno 4974 aktivnih primerov okužbe, kar je 297 manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 298, kar je 19 manj kot d ...