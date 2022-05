V soboto potrdili 91 okužb z novim koronavirusom Dnevnik V soboto so ob 262 PCR-testih in 1415 hitrih antigenskih testih v Sloveniji potrdili 91 okužb z novim koronavirusom. To je 169 okužb manj kot dan prej in 65 manj kot prejšnjo soboto.

