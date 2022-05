Putin z Macronom in Scholzem o dobavah orožja Ukrajini in prehranski krizi Dnevnik Ruski predsednik Vladimir Putin je danes francoskega predsednika Emmanuela Macrona in nemškega kanclerja Olafa Scholza opozoril na nevarnosti okrepljenih dobav orožja Ukrajini, češ da bi te lahko dodatno destabilizirale razmere na vzhodu Ukrajine....

