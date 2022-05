Macron in Scholz Putina pozvala k umiku ruskih sil 24ur.com Nemški kancler Olaf Scholz in francoski predsednik Emmanuel Macron sta Vladimirja Putina med 80-minutnim telefonskim pogovorom pozvala k razglasitvi premirja in umiku ruskih sil iz Ukrajine. Prav tako sta ga pozvala k neposrednim pogajanjem z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in k izpustitvi 2500 ukrajinskih borcev, ki so jih zajele ruske sile ob koncu bitke za Mariupol.

