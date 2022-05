Iščejo še zadnjega konferenčnega finalista SiOL.net V ligi NHL so že znani trije od štirih konferenčnih finalistov. Jasno je že, da se bosta za vstop v veliki finale na Zahodu pomerili moštvi Edmonton Oilers in Colorado Avalanche, v finalu Vzhoda pa Tampa Bay Lightning še čaka na tekmeca.

