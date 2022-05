Od grmade v pristanu in taborišča do spomenika Primorske novice Še dobro, da je bil pisatelj, sicer bi morali še tako kratek prelet njegove poti začeti s tisto obrabljeno: njegovo življenje bi moral opisati kak pisatelj ... Boris Pahor je to storil kar sam. Pisal je, kako so črnosrajčniki noreli in plesali okrog gorečega Narodnega doma, kako so umirali sotrpini v nacističnem lagerju, kako so svobodne glasove zatirali tudi po osvoboditvi ...

