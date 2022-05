Drugi »paket« kandidatov za ministre s podporo pristojnih odborov DZ Družina

Pristojni odbori državnega zbora so danes zaslišali drugi »paket« šestih kandidatk in kandidatov za ministre v vladi Roberta Goloba. Vsi so dobili podporo članov odborov.

