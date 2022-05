Kumer napovedal prenovo energetske zakonodaje, blažitev energetske draginje in zakon za favoriziranje OVE Energetika.NET Bojan Kumer, kandidat za infrastrukturnega ministra, je v svoji današnji predstavitvi pred odborom za infrastrukturo, okolje in prostor napovedal tako prenovo energetske zakonodaje in nacionalnega energetskega podnebnega načrta (NEPN) do leta 2024 kot tudi pripravo posebnega zakona za favoriziranje obnovljivih virov. Skozi ciljno naravnane ukrepe pa nameravajo na ministrstvu prav tako blažiti energetsko draginjo.

