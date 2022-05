Kandidatka za ministrico za kulturo Asta Vrečko je z devetimi glasovi za in šestimi proti prestala predstavitev na pristojnem odboru DZ. Kot ministrica si bo prizadevala za izgradnjo razvojne, sodobne in vključujoče kulturne politike, ureditev področja medijev in samozaposlenih ter krepitev sistemskega vlaganja v kulturo. Ker je po njenih besedah področje kulture zaznamovano z odsotnostjo sistemat ...