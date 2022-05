Hokejisti Tampe bodo dobili tekmeca v finalu Vzhoda SiOL.net V hokejski ligi NHL bo v noči na torek po slovenskem času znan še zadnji udeleženec konferenčnega finala. V polfinalu Vzhoda je izid med Carolina Hurricanes in New York Rangers izenačen na 3:3 v zmagah, ekipi pa se bosta pomerili na odločilni sedmi tekmi.

Oglasi Omenjeni Kanada

New York

NHL Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Marjan Šarec

Borut Pahor

Boris Pahor