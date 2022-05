NY Rangers z odločilno zmago v konferenčnem finalu 24ur.com V konferenčni finale severnoameriške poklicne hokejske lige NHL so se prebili tudi New York Rangers. Na odločilni sedmi tekmi polfinala na vzhodu so v gosteh v Raleighu s 6:2 premagali Carolina Huriccanes. V finalu bodo igrali z branilci naslova Tampo Bay Lightning. New York bo imel na morebitni odločilni sedmi tekmi prednost domačega igrišča.

