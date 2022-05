NY Rangers na odločilni tekmi odpravili Carolino in napredovali SiOL.net Hokejsti New York Rangers so na odločilni sedmi tekmi konferenčnega polfinala s 6:2 premagali Carolina Hurricanes in se prvič po letu 2015 uvrstili v konferenčni finale. Tam jih čaka branilka naslova Tampa Bay Lightning, ki jih le pred sedmimi leti izločila posedmih tekmah. Današnji obračun so zaznamovale poškodbe Caroline, ki je ostala brez prvega vratarja Anttija Raante in Setha Jarvisa.

