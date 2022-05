“Ni več oči, ki so videle, in roke, ki je zapisala” Primorske novice Boris Pahor je umrl v zgodnjem majskem jutru, nekaj mesecev pred svojim 109. rojstnem dnevom. Doma, na Kontovelski rebri, v stisnjeni in strmi tržaški četrti z razgledom na široko morsko obzorje, ki jo je samo s svojo prisotnostjo spremenil v eno od intelektualnih in duhovnih središč sodobne Evrope. Ob žalosti in zavedanju, da se s Pahorjevim slovesom končuje pomembno obdobje primorske in evropske zgodovine, v odzivih odmeva poziv k ohranjanju Pahorjeve dediščine.

