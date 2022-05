Večji del Boscarolove donacije že na računu ajdovske občine 24ur.com Predstavniki Občine Ajdovščina so tudi uradno podpisali pogodbo, kako bodo unovčili 25 milijonov evrov vredno donacijo, ki sta jo Ivo in Taja Boscarol namenila iz kupnine pri prodaji večinskega deleža Pipistrela ameriškemu Textronu. 21 milijonov evrov, ki so že na občinskem računu, bodo namenjeni trem projektom – gradnji novega zdravstvenega doma Ajdovščina, helikopterskega reševalnega centra in ...

