Boscarol: “Ta donacija ni najina zadnja” Primorske novice Dva meseca po podpisu pisma o nameri, s katerim sta Taja in Ivo Boscarol ob prodaji Pipistrela ameriškemu Textronu napovedala 25 milijonov evrov donacije Občini Ajdovščina, je 21 milijonov evrov že na njenem računu. Z donacijo bo do leta 2025 zgradila nov zdravstveni center z lekarno in center za helikoptersko reševanje ter poskrbela za ozelenitev mesta in podeželja. Dodatne štiri milijone bo namenila letalskemu muzeju s centrom znanosti.

