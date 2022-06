Proračun občine Ajdovščina je že bogatejši za 21 milijonov evrov. Toliko znaša prvi del donacije Iva in Taje Boscarol, ki bo namenjen izgradnji novega zdravstvenega doma z urgentnim centrom in lekarno, operativno-servisnega centra za helikoptersko reševanje in nakupu helikopterja za reševanje in gašenje, ter za ozelenitev mesta. Še štiri milijone sta Boscarolova namenila izgradnji muzeja letalstva ...