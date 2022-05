Mesec bi pokojninski sistem in demografsko sliko Slovenije reševal z uvozom tujcev! Nova24TV Kandidat za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec namerava pokojninski sistem reševati z odpravo prekarnosti, napovedal je dodatno priseljevanje delavcev iz tujine. S tem naj bi celo popravili demografsko sliko, naivno meni Mesec. Na zasedanju prve nujne seje odbora za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bil zaslišan tudi ministrski kandidat Luka ...

