V tem tednu, od 1. do 7. avgusta, tudi v Sloveniji obeležujemo svetovni teden dojenja, s katerim želimo usmeriti pozornost družbe k omogočanju, ohranjanju in spodbujanju dojenja. Nekatere države obeležujejo svetovni dan dojenja tudi v jeseni zaradi poletnih počitnic. Slogan letošnjega svetovnega tedna dojenja je »Zavzemajmo se za dojenje: izobražujmo in podpirajmo«. Dojenje prinaša veliko prednost...