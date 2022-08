Piki žuželk so v večini primerov boleči in neprijetni, nevarni pa le, če žuželka piči v usta ali žrelo, ali če je človek na pik alergičen. Nasvete, kako ob pikih ravnati, so podali na na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).



