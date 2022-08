Piše: C. R./STA Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) mora do 1. oktobra izdelati načrt sanacije gozda na Krasu, ki ga je julija prizadel obsežen požar, poroča STA. V procesu izdelave načrta sanacije bo potekalo tudi ocenjevanje škode. Obnova gozda bo trajala več let, lahko tudi več desetletij. Gozd na območju požara bo dobil drugačno podobo, so še za STA poudarili na ZGS.

Na ZGS trenutno ocenjujejo, d ...