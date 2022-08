Javna razgrnitev osnutkov gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij 2021–2030 Vlada RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča lastnike gozdov in druge zainteresirane javnosti, da je Zavod za gozdove Slovenije konec julija javno razgrnil osnutke gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za ureditveno obdobje 2021–2030.

