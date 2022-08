V Sloveniji že odstranjujejo lesno biomaso Primorski dnevnik Na Krasu – na slovenski strani meje – so začeli odstranjevati lesno biomaso, ki je ostala po požaru. Do 20. avgusta bo treba odstraniti okoli 5000 kubičnih metrov biomase, ki bi lahko bila netivo za nove požare. Čiščenje lesne biomase si je včeraj ogledal državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Darij Krajčič. Opozoril je, da jo je treba odstraniti čim prej, saj se hitr ...

