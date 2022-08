Prvi obračun nekdaj trenerjev Maribora pripadel Čačiću SiOL.net Nogometaši Maribora so izpadli v kvalifikacijah za ligo prvakov, njihov krvnik Šerif iz Tiraspolase je v 3. krogu pomeril s češkim prvakom Viktorio Plzen. Čehi so bili na prvi tekmi boljši z rezultatom 2:1. Napredovanje v play-off kvalifikacij, ki že prinaša pet milijonov evrov (in najmanj sodelovanje v skupinskem delu evropske lige), si bo skušalo zagotoviti kar nekaj slovenskih legionarjev. Danes je bil v središču zanimanja obračun nekdanjih strategov Maribora, Anteja Šimundže in Anteja Čačića. Slednji je obračun dobil z rezultatom 2:1.

