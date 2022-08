Subtropski anticiklon se trenutno krepi, proti nam bo v prihodnjih dneh pritekal postopno še toplejši zrak. Od danes do nedelje bo povečini sončno in iz dneva v dan topleje. Najvišje dnevne temperature bodo zlasti na Goriškem in na Pordenonskem presegale 35 stopinj Celzija, toplejše bodo tudi noči. Ob morju bo za kakšno stopinjo Celzija manj vroče. Od nedelje bo anticiklon za kakšen dan delno popus ...