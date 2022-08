Zaradi suše je jesen v gozd prišla že poleti zurnal24.si Zaradi hude suše je marsikje koruza nižje rasti in ne nastavlja storžev. Mnogi travniki so rjavi, na sadju in zelenjavi se poznajo ožigi, načeta pa je tudi bolj sušnih razmer vajena vinska trta. Kmetijski pridelek bo okrnjen, na udaru je živinoreja.

