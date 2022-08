Kraj, kjer pitna voda priteče le dvakrat na dan 24ur.com Evropa se sooča z enim izmed najbolj sušnih obdobij. Ekstremni vročinski valovi, gozdni požari in presušene reke. To so skupni imenovalci poletja, ki je s seboj prineslo rekordno sušo, ki terja ukrepe. Prebivalci španske Bonastre se soočajo s scenarijem, ko to, kar je bilo nekoč samoumevno, postane luksuz. Pipe, iz katerih je doslej tekla pitna voda, so del dneva neuporabne.

