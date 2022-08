Izzivi za dvig kakovosti podatkov čakalnih seznamov in smer rešitve Vlada RS Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, v. d. generalnega direktorja Direktorata za digitalizacijo v zdravstvu dr. Alenka Kolar in v. d. direktorja Urada Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Aleš Šabeder so predstavili stanje v zdravstvu in izzive, s katerimi se ministrstvo sooča na področju podatkov, ki so osnova za izboljšanje upravljanja in vodenje čakalnih seznamov ter čakalnih dob.

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Aleš Šabeder

Danijel Bešič Loredan Najbolj brano Osebe dneva Goran Dragić

Kostja Gatnik

Robert Golob

Tatjana Bobnar

Luka Dončić