Na ministrstvu bodo skušali ažurne podatke o čakalnih dobah v zdravstvu pridobiti v enem mesecu Lokalec.si Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan si želi, da bi ažurne podatke o stanju čakalnih dob v zdravstvu uspeli pridobiti v enem mesecu. Na ministrstvu so, kot so povedali na današnji novinarski konferenci, namreč začeli prečesavati sezname čakalnih vrst, ki niso ažurni, pri čemer je ministra najbolj presenetilo veliko število napak v sistemu. Po besedah ministra Bešiča Loredana so na ministrstvu ...

