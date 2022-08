Minister Loredan si želi podatke o čakalnih dobah v zdravstvu pridobiti v enem mesecu Maribor24.si Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan si želi, da bi ažurne podatke o stanju čakalnih dob v zdravstvu uspeli pridobiti v enem mesecu. Na ministrstvu so, kot so povedali na današnji novinarski konferenci, namreč začeli prečesavati sezname čakalnih vrst, ki niso ažurni, pri čemer je ministra najbolj presenetilo veliko število napak v sistemu. Po besedah ministra Bešiča Loredana so na ministrstvu ...

