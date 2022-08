Iz tabora Olimpije pred derbijem: To, da je Maribor izgubil zadnje tri tekme ne pomeni prav nič 24ur.com Nogometaše ljubljanske Olimpije čaka prvi večni derbi v novi sezoni. Zmaji so odlično začeli letošnje domače prvenstvo. Tri tekme so prinesle tri zmage, zeleno-bela mreža zaenkrat še miruje. Ekipi 53. večni derbi pričakujeta s povsem drugačnima izhodiščema. Zeleno-beli imajo (so imeli) prvič letos cel teden za pripravo na tekmo.

Sorodno













Oglasi Omenjeni Delo

Ljubljana

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Jože Pučnik

Janez Janša

Mladen Rudonja

Marjan Šarec