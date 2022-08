Elšnik: V karieri sem imel že veliko trenerjev, Riera pa je najboljši od vseh 24ur.com Nogometaši ljubljanske Olimpije so na 53. večnem derbiju v Ljudskem vrtu s prepričljivo predstavo v obeh smereh, še posebej v obrambi, kjer še na četrti zaporedni tekmi niso prejeli gola, prišli do popolnega točkovnega izkupička in rivalom iz Maribora že v začetni fazi slovenskega prvenstva bežijo za devet točk. V taboru zmajev na vsa usta hvalijo vzdušje v ekipi, kapetan Timi Max Elšnik pa pouda...

