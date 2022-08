Meta uničila mrežo proruskih uporabniških računov na Instagramu #vŽivo SiOL.net 164. dan ruske invazije na Ukrajino. Podjetje Meta, ki ima v lasti Facebook in Instagram, je odstranilo mrežo uporabniških računov na Instagramu, ki jih je upravljala "farma trolov" iz Sankt Peterburga. Uporabniki računov, katerih cilj je bil ustvariti vtis o spletni podpori ruski invaziji na Ukrajino, so objavljali proruske komentarje na vsebino, ki so jo delili vplivneži družbenih medijev in mediji, poroča Kyiv Independent.

