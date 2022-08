Umrla je znana igralka Lokalec.si Umrla je priznana igralka Olivia Newton-John, ki jo je svet poznal po vlogi v filmu Briljantina. Zvezdnica se je več let borila z rakom na dojki. Umrla je v spanju na svojem ranču v Južni Kaliforniji, stara je bila 73 let. Njena družina je potrdila novico, ki je že zaokrožila svet. V filmu Briljantina (Grease) je Olivia Newton-John zaigrala skupaj z Johnom Travolto. Zgodba govori o skupini dijakov iz časov zlate dobe rokenrola in vroči šolski ljubezni. Film je iz leta 1978 v režiji Randala Kleiserja, posneli so ga po odrski uprizoritvi mjuzikla iz leta 1971.

