To je razlog smrti Olivie Newton-John Zadovoljna.si Družina zvezdnice Briljantine, Olivie Newton-John, je sporočila žalostno novico. Pevka in igralka je preminula mirno v spancu, vzrok smrti pa je bila dolgotrajna bolezen, s katero se je Olivia borila kar 30 let.

Sorodno



































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Aleš Hojs

Jernej Vrtovec

Matej Mohorič

Janez Janša

Kevin Kampl