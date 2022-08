V 74. letu starosti je umrla avstralska pevka in igralka Olivia Newton-John, najbolj znana po vlogi v muzikalu Briljantina iz leta 1978, v katerem sta imela glavni vlogi z Johnom Travolto. Poslovila se je na svojem ranču v južni Kaliforniji, in sicer mirno, obdana z družino in prijatelji, je sporočil njen mož John Easterling.