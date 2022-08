Trump: Agenti so vdrli v moj dom SiOL.net Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je FBI "vdrl" v njegov dom na Floridi in da so agenti vdrli v sef. Kot je povedal v izjavi, je posestvo v Mar-a-Lago v Palm Beachu "zasedla velika skupina agentov FBI". Preiskava, ki jo opravljajo, naj bi bila povezana s Trumpovim ravnanjem z uradnimi dokumenti.

