[FBI vdrl v Trumpov dvorec] Trump: Gre za zlorabo tožilskih pooblastil. To so temačni časi za naš narod. Nova24TV Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je njegov dom na Floridi pretresel FBI in da so agenti vlomili v sef. V izjavi je dejal, da je njegovo posestvo Mar-a-Lago v Palm Beachu zasedla velika skupina agentov FBI. “To so temni časi za naš narod, kaj takega se še nikoli ni zgodilo predsedniku ZDA,” je dejal Trump, ki je pojasnil, da je sodeloval z vsemi ustreznimi vladnimi agencijami ...

