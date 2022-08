“To so temni časi za naš narod, saj je moj čudovit dom … trenutno oblegan, napaden in zaseden s strani velike skupine agentov FBI,” je dejal Donald Trump in dodal, da bi se »takšen napad lahko zgodil samo v razbitih državah tretjega sveta (banana republikah)” topnews.si Nekdanji predsednik Donald Trump je v ponedeljek potrdil, da je FBI “racijo” opravil v njegovem domu v Mar-a-Lagu na Floridi in celo vdrl v njegov sef, pri čemer je vir, ki je seznanjen z zadevo, povedal NBC News, da je bila preiskava povezana z zaupnimi informacijami Trumpa. januarja 2021 vzel s seboj iz Bele hiše […]...

