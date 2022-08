Včeraj okoli 17.30 ure se je zgodila prometna nesreča pri Dolgi Raki. Policisti PP Krško so ugotovili, da je 50-letni motorist pri zavijanju levo zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad motorjem, padel in se lažje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. V litru iz ...