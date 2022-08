Prehiteval in trčil v drevo Primorske novice Prevelika hitrost je prepogosto vzrok za prometne nesreče. Nič drugače ni bilo v teh dneh, ko so jo skupili prav prehitri vozniki. V Volčji Dragi je voznik včeraj trčil v stopnice nadvoza, v torek pa je voznik pri Bovcu med prehitevanjem izgubil nadzor nad vozilom in trčil v drevo.

