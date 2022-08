Slovenija z močnimi aduti na združenem EP v Münchnu Maribor24.si Slovenija se bo v bavarski prestolnici predstavila z nekaj velikimi favoriti za medalje, kot so športna plezalka Janja Garnbret in atlet Kristjan Čeh. Otvoritvena slovesnost bo v četrtek, ko se bodo začela tudi prva tekmovanja. EP bodo pripravili v atletiki, kolesarstvu, gimnastiki, kajaku in kanuju na mirnih vodah, odbojki na mivki, športnem plezanju, namiznem tenisu, veslanju in triatlonu. EP v ...

Sorodno

















Oglasi