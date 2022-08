Največja bo atletska reprezentanca s 24 športniki, sledi kolesarska s 14 in plezalna s 13. S po sedmimi člani bodo nastopili v gimnastiki, namiznem tenisu in veslanju, v kajaku in kanuju na mirnih vodah s tremi, v odbojki na mivki pa z dvema. – atletika (24):

Lia Apostolovski (višina)

Kristijan Čeh (disk)

Rok Ferlin (štafeta 4 x 400 m)

Neja Filipič (troskok)

Gregor Grahovac (štafeta 4 x 400 m)

Jur ...